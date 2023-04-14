Вирішивши все у дебюті матчу: Минай мінімально переграв Кривбас та втік зі зони вильоту – відео

Закарпатський колектив демонструє свою жагу залишитись у найвищому українському дивізіоні. Кривбас ж віддалився від єврокубків.

Минай – Кривбас 1:0

Гол: Вишневський, 4

Минай та Кривбас провели зустріч в рамках 21-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцем вийшли "лисиці". Закарпатський колектив втікає подалі від зони вильоту, а криворізький клуб призупинив свій прогрес, пише 24 Канал.

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Обидві команди підійшли надвмотивованими до поєдинка – Минаю бажає залишитись у елітному дивізіоні, а Кривбас жадає представляти Україну на європейській арені. Проте мотивація команд не виправдала надії глядачів, колективи провели досить суху зустріч, а результат матчу вирішив єдиний удар у ствір воріт.

Нанесли ж цей удар "лисиці" ще у самому дебюті зустрічі. Наполегливість закарпатців переросла у пресинг, що і подарувало Минаю гол. Забитим м'ячем на 4-ій хвилині матчу відзначився Олег Вишневський, який після серії передач опинився у карному майданчику Кривбаса та без вагань реалізував свій момент, 1:0.

Проте активний початок матчу виявився фантомний, оскільки більше у ствір воріт команди вирішили не бити, а отже і створювати небезпеку для свого суперника. Бажання бажанням, та глядачі насолоду від футболу навряд отримали, хоча очікуваннями команди спершу "нагодували".

Таким чином поєдинок і завершився мінімальною перемогою Миная, а це символізує, що команда вилізла зі зони вильоту. Закарпатський колектив посів 10-у сходинку чемпіонату (21-е очко у активі). А от Кривбас призупинився на шляху до єврокубків, зайнявши 7-е місце УПЛ (28 очок у активі) та відстаючи від Олександрії на 4 пункти.

Відеоогляд матчу Минай – Кривбас: