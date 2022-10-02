Динамо здобуло мінімальну перемогу над Минаєм: відео потужного голу Циганкова

У неділю, 2 жовтня, в рамках п'ятого туру УПЛ Минай вдома приймав Динамо. Гості матчу вирвали мінімальну перемогу.

Поєдинок на стадіоні "Минай" закінчився поразкою господарів з рахунком 0:1. Віктор Циганков допоміг динамо здобути перемогу, пише 24 канал.

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Минай – Динамо 0:1

Гол: Циганков, 51

У першій частині матчі жодна з команд не відзначилася результативною дією. Однак як Динамо, так і Минай мали шанси відкрити рахунок. Спершу така нагода припала господарям, проте Бойко взяв на себе удар Горіна.

Потім шанси були й у киян. Спершу небезпечний момент біля воріт господарів створив Забарний, дещо згодом відкрити рахунок спробував і Циганков, але безрезультатно.

Та на 51-й Віктор все ж таки зумів досягнути бажаного, Циганков з льоту відправив м'яч у нижній кут – 0:1.

Забитий м'яч дещо змінив гру. Київська команда почала грати на класі. Динамо взяв під свій контроль м'яч. Та збільшити перевагу все ж таки не вбалося.

Відео голу

В активі киян 6 пунктів, це дозволяє їм посісти 9-ту сходинку у турнірній таблиці. Минай має 4 бали та йде 11-м.

У наступному турі УПЛ Динамо зіграє з Рухом, а закарпатський клуб зустрінеться з Кривбасом. Обидва матчі відбудуться 9 жовтня.

Також київська команда представляє Україну у груповому етапі Ліги Європи. У четвер, 6 жовтня, "біло-сині" на виїзді протистоятимуть французькому Ренну. Початок зустрічі о 22:00.