Зимова битва за надважливі очки: онлайн-трансляція матчу 16-го туру УПЛ Минай – Динамо

Недільну програму матчів 16-го туру УПЛ-2023/2024 відкриє матч між Минаєм та київським Динамо. Онлайн-трансляція зустрічі буде доступна на сайті 24 Каналу.

У неділю, 3 грудня, о 13:00 на стадіоні "Минай-Арена" зустрінуться клуби, які тільки в листопаді зробили кадрові зміни на посаді головного тренера. Желько Любенович змінив Володимира Шарана, а Олександр Шовковський – Мірчу Луческу, пише 24 Канал.

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Дуель нових тренерів

Наразі такі зміни точно пішли на користь киянам. Вони здобули дві перемоги з однаковим рахунком 2:0 над Кривбасом та Рухом, які знаходяться вище у турнірній таблиці за "біло-синіх", та повернулися в гонку за чемпіонство, що на початку листопада здавалося майже неможливим. Попри чинне шосте місце, за втраченими очками саме вони з Шахтарем зараз є лідерами чемпіонату.

Минай же веде боротьбу за зовсім інші цілі. Під керівництвом Любеновича клуб провів тільки один поєдинок та з мінімальним рахунком 0:1 поступився Кривбасу. Загалом, закарпатці залишаються єдиним представником УПЛ, який ще не здобував перемог в сезоні-2023/2024. Наразі команда є останньою в турнірній таблиці та відстає від зони перехідних матчів на 6 очок.

Здавалося б, що результат майбутнього матчу очевидний, проте зимовий футбол часто нівелює перевагу фаворитів, а на перше місце виходять бійцівські якості. Цікаво, як буде цього разу...

Минай – Динамо: онлайн-трансляція