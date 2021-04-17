Минай неочікувано переміг Десну, Нурієв оформив дубль: відео

У суботу, 17 квітня, Минай зіграв матч чемпіонату проти Десни. І здобув дещо неочікувану перемогу.

Минай – Десна 3:1

Голи: Нурієв, 23 (пен), 39, Пиняшко, 50 – Імереков, 56

Десна проводила цей матч у день свого заснування – команді виповнилося 61 рік. Тож команда приїхала до Ужгорода, щоб здобути три очки. І за певних умов піднятися на третє місце (за умови, що Зоря на виїзді поступиться Ворсклі). Правда робити це планувалося без двох лідерів команди – Тотовицького та Будківського.

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Минай теж потрібна була перемога. Команда перебуває на дні турнірної таблиці й кожне набране очко для закарпатської команди вкрай важливе. За грою команди з ложі спостерігав Олександр Севидов. Саме його називають тренером команди, хоча на тренерській лаві головним був Микола Цимбал.

Десна краще розпочала матч, взявши м'яч під свій контроль. І створила декілька моментів. Але відзначитися не вдалося.

А всередині першого тайму стався чи не ключовий епізод матчу. Після прострілу Кожанова Тамм збив у власному штрафному Ахмедзаде. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Нурієв. Від пропущеного голу гості довго не могли відійти.

Відео голу Нурієва з пенальті

А невдовзі Нурієв оформив дубль. Саків підключився до атаки лівим флангом, прострелив у центр штрафного, де Ахмедзаде п'ятою скинув на партнера. Нурієв м'яч підхопив, обіграв захисника та пробив повз Литовку. Для нього це десятий гол в чемпіонаті, і він зрівнявся за цим показником з Циганковим з Динамо та Кулачем з Ворскли.

Відео другого голу Нурієва в матчі

Проблеми в захисті Десни були й у другому таймі, хоча Рябоконь вдався до замін. Але Пиняшко, який ще у першому таймі замінив Кожанова, зумів забити красивий гол ударом у дальній верхній кут воріт.

Відео голу Пиняшко

Згодом Нурієв міг оформлювати хет-трик, але Гітченко в останній момент дістався до м'яча після прострілу та вибив його за межі поля.

На 56-й хвилині Десні вдалося скоротити відставання – Імереков відзначився ударом головою після подачі з кутового. Команда створила чимало моментів, але більше забити так і не вдалося.

Відео голу Імерекова

Минай перемагає та підіймається з останнього місця в турнірній таблиці. Тепер позаду них Рух та Олімпік, які, щоправда, свої матчі ще не зіграли.

А Десна втрачає можливість піднятися на третє місце. І за підсумками туру може опуститися на п'яте, якщо Ворскла таки обіграє Зорю на власному полі.