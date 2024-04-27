Шанси на порятунок зростають: аутсайдер УПЛ впевнено обіграв Чорноморець

Поєдинок Миная проти Чорноморця відкривав програму 26-го туру чемпіонату України. Закарпатська команда, яку вже всі "поховали", знову зуміла створити міні-сенсацію.

Минай – Чорноморець 2:0

Голи: Кораблін, 6, Ременяк, 62

У весняній частині чемпіонату команда Желько Любеновича приємно дивує грою та результатом. Головний аутсайдер УПЛ продовжує відбирати очки у міцних команд, пише 24 Канал.

Читайте також Шахтар проти Динамо: який календар у грандів та хто є фаворитом в боротьбі за золото УПЛ

Боротьба за виживання в еліті посилюється

Господарі поля зуміли забити швидкий гол. Кораблін пройшов правим флангом та зробив пас у штрафний майданчик на Устименка. Форвард не зміг скористатися моментом, але Кораблін підхопив м'яч та пробив голкіпера "моряків" Варакуту.

Команда Романа Григорчука спробувала відігратися. Непогані шанси були у Шторгіна та Кузика. Однак гравці Минаю успішно відбивалися від атак "моряків".

А на 62-й хвилині поєдинку вінгер закарпатців Ременюк протаранив захист Чорноморця та відправив другий м'яч у сітку Варакути.

Відео голів Корабліна та Ременяка

У підсумку арбітр зафіксував перемогу Миная з рахунком 2:0.

Команда Любеновича покинула останню сходинку в таблиці. Лише один бал відділяє Минай від зони перехідних матчів.

Чорноморець залишився на 9-му місці. "Моряки" набрали 29 очок у 25 матчах.

Відеоогляд матчу Минай – Чорноморець