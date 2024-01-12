Бійки, гучні скандали та алкозалежність: у 39-річчя Мілевського згадуємо найпам'ятніші моменти

Екснападник збірної України Артем Мілевський сьогодні, 12 січня, святкує день народження. Пригадуємо всі гучні скандали за участі колишнього футболіста.

Здається, що про скандали Мілевського можна говорити вічно. Бо, по-перше, їх було дійсно багато, а, по-друге, він не продовжує зупинятися. 24 Канал зібрав головні скандали за участі відомого гравця.

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Один проти всіх

Згадуємо 2011 рік, коли у фіналу Кубка України Динамо програє 2:0. На 89-й хвилині зустрічі Срна порушив правила проти Мілевського. В нього ж не витримали нерви й він пішов один проти всіх. Заспокоювали Артема і партнери по команді.

Фінал Кубка України, 2011 рік: дивіться фрагмент відео

Гучна образа "гірників"

Цього ж разу за вчинок Мілевського довелося вибачатися президенту Динамо. Під час Суперкубку України у 2011 році Мілевський робить рахунок 3:1 на користь "біло-синіх" і біжить до сектору ультрас суперника і прикладає палець до губ, а потім показує пальці донизу.

Тоді ж фанати Шахтаря оголосили Мілевському війну. Тоді ж Артема критикував і президент "гірників".

Один з найбільших порушників

Артем Мілевський часто отримував значні штрафи за порушення клубної дисципліни і неодноразово потрапляв у аварії. Він навіть зізнавався, що придбав своє водійське посвідчення. У 2011 році його Maserati Quattroporte загорілося з невідомих причин, що призвело до його списання на запчастини.

У 2013 році Мілевський знову привернув увагу через ДТП у Туреччині, де він за кермом Ferrari врізався в відбійник. Турецька поліція виявила у його крові 1,31 проміле алкоголю.

Мілевський також вирізнявся своєю поведінкою поза межами футбольного поля. Наприклад, у 2012 році він прийшов на презентацію нового тренера Олега Блохіна в банному халаті замість спортивного одягу. У одній з розмов з пранкером, який видавав себе за тренера російського клубу Спартак, Мілевський різко критикував Блохіна.

Алкозалежність та госпіталізація

Колишній форвард Динамо викликав серйозне занепокоєння серед своїх шанувальників після опублікованого ним відео, де він підписує м’яч і футболку для благодійного розіграшу.

Шанувальники звернули увагу на зовнішній вигляд Мілевського. На відео видно, що колишній гравець має проблеми зі здоров'ям. До того ж він нібито перебував у нетверезому стані.

Рятувати екс-зірку збірної України зібралась зіркова компанія (Євген Селезньов, Олександр Алієв, Ігор Суркіс та інші), однак Мілевський не хотів йти на контакт і ігнорував всі спроби йому допомогти.

У вересні Олександр Алієв повідомив, що його "кента" госпіталізувати у тяжкому стані. Всі витрати на його лікування взяв на себе президент Динамо Ігор Суркіс.

Футбольна кар'єра

Артем Мілевський у 2000-х та на початку 2010-х став символом для численних фанатів, зарекомендувавши себе як один з ключових гравців Динамо. У команді він відзначився 87 голами, завоював три чемпіонські титули і виграв звання кращого бомбардира у Прем'єр-лізі України.

Мілевський є рекордсменом за кількістю голів у дербі з Шахтарем, встановивши планку у вісім голів.

Після залишення Динамо, його кар'єра в інших клубах не була такою успішною. Мілевський грав за такі команди як Газіантепспор, Хайдук, РНК Спліт, Конкордія, Тосно, Динамо Брест і Минай, але так і не зміг відновити свій колишній блиск.

Однак, фанати завжди будуть пам'ятати його голи проти московського Спартака, Шахтаря, а також його легендарний пенальті-паненка в матчі чемпіонату світу проти Швейцарії.