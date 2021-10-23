Мілевський попрощається з фанатами перед матчем Динамо

Динамо таки на НСК "Олімпійський" прийме Дніпро-1 в рамках 12 туру УПЛ. Поєдинок, який у Києві відбудеться 24 жовтня, відвідає легенда Динамо Артем Мілевський.

Мілевський пройде коло пошани

Артем Мілевський, який нещодавно завершив кар'єру футболіста, вирішив попрощатися з вболівальниками Динамо.

До теми Чи зможе Динамо реабілітуватися за фіаско з Барселоною: прогноз на матч з Дніпром-1 в УПЛ

Колишній гравець "біло-синіх" пройде коло пошани по бігових доріжках та подякує вболівальникам за їх підтримку.

На матчі Динамо – Дніпро-1 буде розіграно суперприз. Мілевський особисто вручить його переможцю розіграшу.

Поєдинок між Динамо та Дніпро-1 розпочнеться о 17:00. Гру перенесли на стадіон "Динамо" імені Лобановського. Та згодом поєдинок повернули на НСК "Олімпійський".

Мілевський завершив кар'єру