Мілевський попрощається з фанатами перед матчем Динамо
23 жовтня 2021 , 17:37Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Динамо
Динамо таки на НСК "Олімпійський" прийме Дніпро-1 в рамках 12 туру УПЛ. Поєдинок, який у Києві відбудеться 24 жовтня, відвідає легенда Динамо Артем Мілевський.
Мілевський пройде коло пошани
Артем Мілевський, який нещодавно завершив кар'єру футболіста, вирішив попрощатися з вболівальниками Динамо.
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Колишній гравець "біло-синіх" пройде коло пошани по бігових доріжках та подякує вболівальникам за їх підтримку.
На матчі Динамо – Дніпро-1 буде розіграно суперприз. Мілевський особисто вручить його переможцю розіграшу.
Поєдинок між Динамо та Дніпро-1 розпочнеться о 17:00. Гру перенесли на стадіон "Динамо" імені Лобановського. Та згодом поєдинок повернули на НСК "Олімпійський".
Мілевський завершив кар'єру
- У середині вересня Артем Мілевський офіційно оголосив про завершення кар'єри футболіста. Останнім клубом у професійній кар'єрі нападника був закарпатський Минай.
- Славу Мілевський здобув саме в Динамо. У складі "біло-сині" гравець тричі вигравав чемпіонат України, чотири рази Кубок України та ще тричі – Суперкубок України.
- Футболіст виступав за турецький Газіантепспор, хорватські Спліт та Хайдук, румунську Конкордія, російське Тосно, білоруське Динамо Мінськ і Динамо Брест, угорську Кішварда.
- У складі збірної України футболіст провів 50 матчів і забив 8 голів. Грав за "синьо-жовтих" на ЧС-2006 та Євро-2012.