Мілевський оголосив про закінчення кар'єри футболіста

Артем Мілевський оголосив про закінчення професійної кар'єри футболіста. Зробив він це на стадіоні "Динамо" імені Лобановського в Києві.

Для свого прощання Мілевський записав відео на стадіоні. І вирішив написати лист 15-річному самому собі. Саме тоді він перейшов у київське Динамо.

"Майстри, ось і настав час прощатися з професійним футболом. Дуже багато емоцій і думок. Понад 20 років у футболі, хоч були й недовгі паузи, які тільки допомогли мені продовжувати грати та отримувати кайф. У цей важливий для мене день, я напишу листа собі 15-річному. Хлопцеві, який тільки приїхав в київське Динамо з Мінська. У мене була дуже цікава і непроста кар'єра", – йдеться в описі до відео.

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Мілевський за свою професійну кар'єру виступав у чималій кількості клубів та здобував трофеї. З київським Динамо він тричі вигравав чемпіонат України, чотири рази Кубок України, а ще тричі – Суперкубок України.

Також в його кар'єрі були турецький Газіантепспор, хорватські Спліт та Хайдук, румунська Конкордія, російське Тосно, білоруське Динамо (Мінськ), угорська Кішварда, білоруське Динамо (Брест) та Минай. Саме клуб із Закарпаття став останнім у кар'єрі Мілевського. Він покинув команду в травні 2021 року, після чого був без клубу.

У складі збірної України провів 50 матчів і забив 8 голів. За збірну України грав на чемпіонаті світу 2006 та Євро-2012.

Мілевський оголосив про закінчення кар'єри