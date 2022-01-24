Великий бій без видовища: Мілан та Ювентус зіграли внічию, Ібрагімович травмувався

У неділю, 23 січня, в італійській Серії А зіграно п'ять поєдинків 23-го туру. Центральний матч туру між Міланом та Ювентусом завершився без забитих м’ячів (0:0).

Мілан – Ювентус 0:0

До слова Гол-цукерка Зієша приніс Челсі впевнену перемогу в матчі проти Тоттенхема

Матч був зіграний у присутності близько п'яти тисяч глядачів через нові обмежувальні заходи, пов'язані з пандемією коронавірусу. Команди не порадували гольовими моментами, завершивши поєдинок нудною нічиєю.

На 28-й хвилині зустрічі форварда міланців Златана Ібрагімовича було замінено через пошкодження гомілкостопу.

Після цього результату Мілан за набраними очками зрівнявся з другим Наполі, відстаючи від Інтера на чотири очки. Ювентус залишається на п'ятому рядку, всього на очко нижче за лігочемпіонівську четверту позицію Аталанти, але бергамці провели на гру менше.

Мілан – Ювентус відеоогляд