Може піти шляхом Швеченка: Довбик веде перемовини з клубом Серії А

Мілан зацікавлений підписати нападника Жирони Артема Довбика. Італійський клуб вже розпочав перемовини щодо трансферу.

Після успішного сезону в Жироні, за Артемом Довбиком розпочали полювання європейські гранди. Зокрема форвард збірної України нещодавно вже провів перемовини з Атлетіко Мадрид.

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Мілан також відкрив полювання на Довбика

Минулого тижня керівництво італійського клубу зв'язалося з українським футболістом щодо можливого трансферу.

Наразі Мілан розглядає різні варіанти, щоб підсилити лінію атаки. Окрім Артема Довбика керівництво планує розглянути й інші кандидатури.

У сезоні-2023/2024 Артем Довбик провів за Жирону 39 матчів, у яких забив 24 голи та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо, що наразі нападник разом зі збірною України бере участь в Євро-2024. Наступний матч команда зіграє з національною командою Словаччини 21 червня о 16:00 за київським часом.