Мілан повертається до чемпіонської форми: італійці виграли у кризового Тоттенхема – відео

Чемпіони Серії А змогли покращити настрій вболівальникам після невдач у останніх іграх. Вирішальний гол за "россонері" забив Браїм Діас.

Мілан – Тоттенхем 1:0

Гол: Браїм Діас, 7.

У одному з перших матчів Ліги чемпіонів чемпіони Італії Мілан зустрічався із представником АПЛ Тоттенхемом. Обидві команди нині перебувають у певній кризі, пише 24 канал.

Як це було Онлайн-трансляція матчу Мілан – Тоттенхем

Команда Стефано Піолі примудрилась програти чотири поспіль гри у січні і випасти з топ-четвірки Серії А. У свою чергу "шпори" теж чотири рази поступались цього року, а в останній зустрічі були розгромлені Лестером.

До звітної зустрічі Тоттенхем підійшов з кадровими проблемами в центрі поля. Хейб'єрг відбував дискваліфікацію, а Бентанкур надовго вилетів через розрив "хрестів". Також команда на деякий час втратила основного кіпера Льоріса.

Ранній гол "россонері"

Мілан же взявся за справу з перших хвилин і доволі швидко відкрив рахунок. Тео Ернандес вдало поборовся за м'яч на другому поверсі із Ромеро і прострілив у центр. Там першим на м'ячі був Браїм Діас, який з другої спроби пробив Форстера.

Тоттенхем же по грі не поступався італійцям, але реалізація була не на висоті. Особливо це відчулось після перерви, коли з семи ударів лондонців лише один прилетів у ствір воріт.

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Тоттенхем на межі провалу

Мілан же очікувано не ліз вперед, зайнявшись втриманням рахунку, і це "россонері" вдалось. Цією перемогою Стефано Піолі трохи зняв тиск зі своєї команди після провального січня, а ось Тоттенхем опинився на межі провалу.

Мова не тільки про невихід у чвертьфінал ЛЧ, а і про можливе непотрапляння до топ-четвірки цього сезону. Є висока вірогідність, що Антоніо Конте залишить команду до літа. Матч-відповідь у Лондоні відбудеться 8 березня.

ВІдеоогляд матчу Мілан – Тоттенхем: