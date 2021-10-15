Мілан продовжує цікавитись Яремчуком: клуб має серйозні кадрові втрати в атаці
Джерело:Calciomercatonews
Італійський Мілан шукає різноманітні варіанти підсилення атакувальної лінії команди. У сфері їх інтересів продовжує бути український форвард Роман Яремчук.
Інтерес зі сторони топ-клубу Італії
Італійський гранд переживає не найкращі часи. Мілан має серйозні проблеми у атакувальній лінії.
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Тренерський штаб на чолі з Стефано Піолі не може розраховувати відразу на двох нападників – Златана Ібрагімовича та Олів'є Жиру. Обидва таранні форварди травмовані.
Такі справи можуть змусити клуб шукати підсилення під час відкриття найближчого трансферного ринку. Шорт-лист "россонері" не обійшовся без українців. У нього входить нападник Бенфіки та збірної України Роман Яремчук.До слова. У матчі відбору чемпіонату світу-2022 Яремчук забив у ворота Фінляндії (1:2).
Щоправда, португальський клуб хоче виручити за перехід українського футболіста чималу суму – не менше 25 мільйонів євро. Такі гроші можуть відштовхнути одного з лідерів Серії А. Якщо Яремчук продовжить відзначатись результативністю за "орлів", то його вартість збільшиться ще у декілька разів.
- Мілан після семи зіграних турів йде на другій позиції, у його активі 19 очок. "Россонері" поступаються лише Наполі – 21 бал. Відразу за спиною підопічних Піолі розташовується Інтер, якому не вистачає лиш двох пунктів до Мілана.
- Бенфіка після восьми турів лідирує у чемпіонату Португалії – 21 очко.
Кар'єра Яремчука у Бенфіці
- В останній день липня 2021 року Роман Яремчук офіційно став гравцем Бенфіки. Український гравець підписав контракт на 5 років (до 30 червня 2026 року).
- У футболці "орлів" встиг зіграти 11 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився 4 голами та такою ж кількістю асистів.