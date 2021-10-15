Мілан продовжує цікавитись Яремчуком: клуб має серйозні кадрові втрати в атаці

Італійський Мілан шукає різноманітні варіанти підсилення атакувальної лінії команди. У сфері їх інтересів продовжує бути український форвард Роман Яремчук.

Інтерес зі сторони топ-клубу Італії

Італійський гранд переживає не найкращі часи. Мілан має серйозні проблеми у атакувальній лінії.

Оце так Забарний може стати другим у боротьбі за звання "Golden Boy-2021"

Тренерський штаб на чолі з Стефано Піолі не може розраховувати відразу на двох нападників – Златана Ібрагімовича та Олів'є Жиру. Обидва таранні форварди травмовані.

Такі справи можуть змусити клуб шукати підсилення під час відкриття найближчого трансферного ринку. Шорт-лист "россонері" не обійшовся без українців. У нього входить нападник Бенфіки та збірної України Роман Яремчук.

У матчі відбору чемпіонату світу-2022 Яремчук забив у ворота Фінляндії (1:2).

Щоправда, португальський клуб хоче виручити за перехід українського футболіста чималу суму – не менше 25 мільйонів євро. Такі гроші можуть відштовхнути одного з лідерів Серії А. Якщо Яремчук продовжить відзначатись результативністю за "орлів", то його вартість збільшиться ще у декілька разів.

Мілан після семи зіграних турів йде на другій позиції, у його активі 19 очок. "Россонері" поступаються лише Наполі – 21 бал. Відразу за спиною підопічних Піолі розташовується Інтер, якому не вистачає лиш двох пунктів до Мілана.

Бенфіка після восьми турів лідирує у чемпіонату Португалії – 21 очко.

Кар'єра Яремчука у Бенфіці