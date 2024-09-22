Мілан вирвав перемогу в дербі у Інтера та врятував екстренера Шахтаря від звільнення

Паулу Фонсека невдало почав сезон, через що Мілан опинився в середині таблиці Серії А. Втім перемога над чинним чемпіоном суттєво покращила становище "россонері".

Інтер – Мілан 1:2

Голи: Дімарко, 28 – Пулішич, 10, Габбія, 89.

В чемпіонаті Італії відбувся центральний матч 5 туру сезону 2024-2025. В рамках Дербі делла Мадонніна між собою зійшлись чемпіон та віцечемпіон минулого сезону – Інтер та Мілан, повідомляє 24 Канал.

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Фонсека на волосині

Команди не найкращим чином розпочали цей сезон. Інтер втратив очки у двох з чотирьох стартових матчах, тоді як у Мілана взагалі була одна перемога у п'яти іграх в усіх турнірах.

Це поставило під загрозу звільнення головного тренера "россонері" Паулу Фонсеку. Португалець лише влітку очолив Мілан, але в разі поразки від Інтера міг достроково залишити свою посаду.

Тим не менш, за класом Інтер все одно переважав свого суперника, тому очікувано захопив ініціативу з перших хвилин. Але відкрити рахунок вдалось саме номінальним гостям.

Мілан зміг вийти вперед завдяки індивідуальному проходу від Пулішича, який не помітив трьох опонентів та вразив ворота Зоммера. Проте Інтеру вдалось доволі швидко повернутися у грі.

Ударний другий тайм Мілана

На 28 хвилині Лаутаро Мартінес вивів на ударну позицію Федеріко Дімарко. Фланговий оборонець не підвів Інтер, прошивши Меньяна. Очікувалось, що після цього Інтер почне тиснути на суперника, але у другому таймі цікавішим виглядав саме Мілан.

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Підопічні Фонсеки завдали аж вісьмох ударів по воротах Зоммера. Тільки після пострілів Леау швейцарцю довелось робити три сейви, також були близькими до голів Рейндерс, Абрахам та Окафор.

Зрештою фортуна таки повернулась до Мілана обличчям після такої наполегливості. За кілька хвилин до фінального свистка Габбія головою замкнув подачу Рейндерса зі штрафного та приніс "россонері" перемогу.

Таким чином, Інтер зазнав першої поразки в сезоні та впав аж на сьоме місце у таблиці Серії А. Команду Сімоне Індзагі наздогнав як раз Мілан, обидві команди відстають на три бали від сенсаційного лідера Торіно. Схоже, що успіх в дербі таки врятував Паулу Фонсеку від звільнення.

Відеоогляд матчу Інтер – Мілан