Крок до чемпіонства: Інтер розгромив Мілан та одноосібно очолив Серію А – відео

У неділю, 21 лютого, Інтер впевнено обіграв Мілан в матчі 23-го туру Серії А – 3:0.

Мілан – Інтер 0:3

Голи: Мартінес, 5, 57, Лукаку, 66

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Інтер відкрив рахунок на початку матчу. Лукаку виконав навіс у воротарський майданчик і Мартінес ударом головою переправив м'яч у ворота. Незабаром зрівняти рахунок міг Ібрагімович, але з його ударом п'ятою впорався Ганданович.

Відео першого голу Мартінеса

На 30-й хвилині хороший момент упустив Ернандес, який з 15 метрів пробив поруч зі штангою. Другий тайм почався з потужного тиску Мілана. Протягом хвилини двічі міг забивати Ібрагімович, а також момент мав Тоналі, але Ганданович у всіх трьох епізодах врятував команду. Відбивши натиск Мілану Інтер використовував свій момент. На 57-й хвилині Мартінес замкнув простріл Перішіча.

Відео другого голу Мартінеса

В середині тайму Лукаку зробив силовий прохід і з меж штрафного поцілив у ближній кут, знявши всі питання про переможця.

Відео голу Лукаку

Інтер, набравши 53 очка, лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Мілан з 49 очками займає другу позицію.