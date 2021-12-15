Миколенко вже підписав контракт із Евертоном: несподівана сума трансферу

Англійський Евертон закінчує перехід захисника київського Динамо та збірної України Віталія Миколенка. Вартість угоди між клубами складе 23 мільйони євро.

Найближчим часом про трансфер оголосять офіційно і вихованець киян приєднається до команди, яка виступає в АПЛ.

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Оскільки Миколенко регулярно грає за збірну України, то отримати для нього дозвіл на роботу в Англії не стане проблемою.

Також повідомляють, що на Віталія серйозно претендувала італійська Рома. На прохання португальського тренера Жозе Моурінью римляни були готові викласти за українця 18-20 мільйонів євро. Проте пропозиція Евертона більше вразила Ігоря Суркіса та самого футболіста.

Миколенко в Динамо: коротко