Миколенко вже підписав контракт із Евертоном: несподівана сума трансферу
15 грудня 2021 , 20:13Читать новость на русском
Джерело:Playsport.ro
Англійський Евертон закінчує перехід захисника київського Динамо та збірної України Віталія Миколенка. Вартість угоди між клубами складе 23 мільйони євро.
Найближчим часом про трансфер оголосять офіційно і вихованець киян приєднається до команди, яка виступає в АПЛ.
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Оскільки Миколенко регулярно грає за збірну України, то отримати для нього дозвіл на роботу в Англії не стане проблемою.
Також повідомляють, що на Віталія серйозно претендувала італійська Рома. На прохання португальського тренера Жозе Моурінью римляни були готові викласти за українця 18-20 мільйонів євро. Проте пропозиція Евертона більше вразила Ігоря Суркіса та самого футболіста.
Миколенко в Динамо: коротко
- Інформація про те, що Миколенко покине Динамо, з'явилася 14-го грудня. Спершу не було інформації про клуб, в який може перейти 22-річний українець.
- В нинішньому сезоні Миколенко провів 21 матч у всіх турнірах, у яких зробив три результативні передачі.
- Нинішній контракт Віталія Миколенка з Динамо розрахований до вересня 2025 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює українця у 17 мільйонів євро.