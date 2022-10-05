Поруч із Голандом та Де Брюйне: Миколенко потрапив у символічну збірну туру АПЛ

Статистичний портал WhoScored підбив підсумки 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Визначилась символічна команда цього туру.

Серед найкращих

У топ-11 найкращих за підсумками 8-го туру АПЛ не обійшлось без українського сліду. І це не Олександр Зінченко. У символічну збірну увійшов лівий захисник Евертона Віталій Миколенко.

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Український футболіст провів увесь виїзний матч Евертона проти Саутгемптона. "Іриски" видали ударну 2-хвилинку та вирвали перемогу з рахунком 1:2, хоча пропустили першими.

Миколенко не відзначився результативними діями, але впевнено діяв на своєму фланзі. Українець взяв участь в усіх матчах АПЛ у сезоні-2022/2023.

Віталій став єдиним гравцем Евертона, який потрапив у символічну команду туру. Найбільше тут гравців МанСіті, які розгромив МЮ у гольовій перестрілці 6:3, аж три футболісти: Кевін де Брюйне. Ерлінг Голанд та Джек Гріліш.



Символічна збірна 8-го туру АПЛ / Скриншот із WhoScored

Додамо, що за 8-м турів Евертон набрав 10 очок та йде лише 11-м у турнірній таблиці АПЛ. У наступному матчі "іриски" зіграють вдома проти Манчестер Юнайтед (9 жовтня).