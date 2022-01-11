Миколенко прокоментував першу гру за Евертон – команда пропустила гол через нього на 45 секунді

Віталій Миколенко зіграв перший офіційний матч за Евертон. 8 січня він вийшов у стартовому складі на матч проти Халла в Кубку Англії.

Миколенко в цьому матчі вийшов на позиції лівого латераля – він повинен був закривати майже увесь фланг. І на початку зустрічі допустився помилки – сфолив. А під час подачі зі штрафного не дотягнувся до м'яча у стрибку, і Сміт головою відправив м'яч у ворота. Так рахунок було відкрито вже на 45-й секунді матчу.

"Я був не дуже задоволений своєю грою в перші пару хвилин, оскільки дуже нервував. Але потім я відчув підтримку своїх товаришів по команді, які дійсно допомогли мені зосередитися на грі. Вони зробили все можливе, щоб допомогти мені. Вони показали велику підтримку всіма можливостями до і під час гри, і це мотивувало мене робити все можливе і грати ще краще", – заявив після матчу Миколенко.

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Згодом гра захисника і справді покращилася. Він заблокував удар по порожніх воротах за рахунку 2:1 на користь "ірисок". А також зробив чотири перехоплення та чотири відбори.

Портал SofaScore поставив українцю одну з найвищих оцінок серед гравців Евертона – 7,4. Такий же бал отримав і Таунсенд, якого назвали найкращим гравцем в складі "ірисок".

Варто відзначити, що Миколенко вийшов на поле через тиждень після того, як приєднався до нової команди. 1 січня 2022 року він офіційно став гравцем Евертона. А до цього майже три тижні не тренувався – востаннє він зіграв ще 12 грудня проти Зорі в чемпіонаті України за Динамо, після чого відправився у відпустку. Після переходу в Евертон він встиг провести лише декілька тренувань з командою.