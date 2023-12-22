В одній компанії з Голандом: українець потрапив до збірної чемпіонату АПЛ

Захисник Евертона Віталій Миколенко в першій частині чемпіонату Англії зумів здивувати фахівців та любителів футболу. Не дивно, що українець регулярно потрапляє в різноманітні збірні АПЛ.

Статистичний портал WhoScored підбив підсумки зіграних 17 турів АПЛ та сформував збірну найкращих гравців. До заповітної одинадцятки потрапив Віталій Миколенко, який став найкращим лівим захисником ліги.

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Гравець збірної України серед найкращих в АПЛ

Миколенко отримав від аналітиків оцінку 7,17 бала. Це найкращий показник серед гравців його амплуа.

В число "збірників" АПЛ потрапили зірки світового футболу: Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Букайо Сака (Арсенал), Андре Онана (Манчестер Юнайтед) та інші. Тим приємніше, що в переліку присутній представник України.

Миколенко в збірній АПЛ / WhoScored

Зазначимо, що найкращими гравцями АПЛ на цей час є вінгер "канонірів" Букайо Сака та Жеремі Доку з Манчестер Сіті. Ці футболісти мають оцінку 7,61 бала.

Феєричний сезон Миколенка