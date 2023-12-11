Лівий фланг захисту знову український: названо команду 16-го туру в АПЛ

У неділю, 10 грудня, завершився шістнадцятий тур Англійської Прем'єр-ліги. За його підсумками відомий статистичний портал WhoScored склав символічну збірну.

Найбільше представників у ній із Тоттенхема. Четверо гравців "шпор" там опинилися завдяки розгромній перемозі над Ньюкаслом з рахунком 4:1.

Читайте також Перетворився у лідера Евертона: Миколенко потрапив у команду недооцінених гравців сезону АПЛ

Миколенко став найкращим лівим захисником 16-го туру в АПЛ

Місце там знайшлося й футболісту збірної України. Після чотирьох турів українського домінування на лівому фланзі оборони в АПЛ була невеличка пауза у 2 тижні, яка вже закінчилася. Віталій Миколенко потужно провів матч проти Челсі, за що отримав оцінку 7.8, що стало найкращим показником в лізі на даній позиції.

Протягом матчу українець зробив 6 виносів, двічі заблокував удари суперника, 1 раз перехопив м’яч, виконав 7 відборів та виграв одну верхову дуель. Також на рахунку Миколенка 50 дотиків до м’яча, 11 з 18 точних передач та 1 удар по воротах.

Найкращим же в турі став капітан Тоттенхема Сон Хин Мін. Він забив гол та віддав 2 асисти, що допомогло "шпорам" перервати 5-матчеву безвиграшну серію в АПЛ. За це лівий вінгер був оцінений у 9.5 бали.



Миколенко потрапив у команду тижня в АПЛ / скриншот із сайту Whoscored.com

. Таким чином, українці ставали найкращими лівими захисниками в п'яти з останніх семи турів АПЛ. Тричі це вдавалося Віталію Миколенку та двічі Олександру Зінченку.

Наступний матч, у якому Віталій Миколенко зможе знову претендувати на визнання, відбудеться 16 грудня. У цей день Евертон на виїзді буде грати з Бернлі, початок зустрічі о 19:30.