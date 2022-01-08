Миколенко отримав найвищу оцінку в дебютному матчі за Евертон: він зіграв 120 хвилин

Український захисник Віталій Миколенко дебютував за Евертон. Футболіст вийшов у стартовому складі "ірисок" на матч 1/32 фіналу проти Халла. Його команда перемогла.

Невдалий початок

Хоча вдалим початок цього матчу для Миколенка назвати важко. Він був в епіцентрі подій, коли господарі поля заробили штрафний. А після його подачі не дотягнувся до м'яча, і Халл вийшов вперед в рахунку. Це була лише 45 секунда гри.

Та згодом Евертон двічі збив та вийшов вперед в рахунку. А Миколенко у першому таймі фактично вибив м'яч, який летів у порожні ворота.

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Правда вже у компенсований до першого тайму час отримав жовту картку, яка майже до кінця гри була єдиною на дві команди.

Однак втримати позитивний рахунок команді українця в основний час не вдалося. Лонгмен, який вийшов на заміну, феноменальним ударом рахунок на табло зрівняв. Тож командам довелося грати додатковий час.

Тут вже своє слово взяв "джокер" Евертона Таунсенд. Йому теж вдався неперевершений удар з дальньої дистанції.

Оцінка Миколенка

За свою гру Миколенко отримав оцінку 7,4 від порталу SofaScore. Це найвища оцінка серед всіх гравців, хто вийшли в старті Евертона. І таку ж оцінку отримав Таунсенд, якого назвали найкращим гравцем в складі "ірисок".

Вища оцінка з гравців стартового складу лише у захисника Ді'Шона Бернарда (7,5). А найкращий гравець – Лонгман з оцінкою 7,7