Чи встигне відновитися до Євро-2024: Миколенко назвав точну дату повернення до тренувань

Вже 14 червня розпочнеться чемпіонат Європи з футболу. Перед ним збірна України проведе тренувальний збір, під час якого зіграє 3 товариські матчі.

До заявки "синьо-жовтих" потрапив і лівий захисник Евертона Віталій Миколенко. Він наразі відновлюється від травми, яку отримав наприкінці квітня в матчі проти Ліверпуля.

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Миколенко близький до повернення

Гравець "ірисок" прокоментував своє пошкодження та розповів, коли має повернутися до тренувань у загальній групі.

Я дуже сильно підвернув ногу. Коли вибігли наші лікарі, я сказав, що потрібна заміна, але потім лід приклали та стало краще. Також уболівальники почали співати пісні, підбадьорювати. Я вийшов за поле, пробігся, трішки боліло. Вже на полі зрозумів, що по прямій я можу бігти, а при зміні траєкторії зрозумів, що треба заміна. Ребров постійно запитує як я. З 30 травня у мене по плану робота з мʼячем і 4 червня вихід у загальну групу. Подивимося, як воно буде,

– заявив Миколенко.

Також захисник поділився очікуваннями від виступу збірної України на чемпіонаті Європи. Він заявив, що потрібно буде поступово рухатися від матчу до матчу та ставити на кожну гру максимальні цілі:

"Давайте почнемо з першої гри, потім другої та потім третьої. Загадувати наперед у такому турнірі складно. Кожна гра буде дуже складною. Згадайте матч проти Північної Македонії. Всі хочуть вигравати та показати себе. Крок за кроком. Я ще не дивився матчі наших суперників. Коли будемо готуватися, то зможемо оцінити рівень суперників".

. Перший матч на Євро-2024 збірна України проведе 17 червня проти Румунії. Також у групі E команді Реброва протистоятиме Бельгія та Словаччина.

Нагадаємо, що до цього "синьо-жовті" проведуть 3 контрольні поєдинки. Суперниками нашої збірної стануть: Німеччина (3 червня), Польща (7 червня) та Молдова (11 червня).