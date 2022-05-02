Миколенко міг забити дебютний гол за Евертон: відео неймовірного промаху

Евертон продовжує боротись за збереження прописки в еліті, тому кожне очко для "ірисок" на вагу золота. 1 травня клуб Віталія Миколенка приймав Челсі.

Схибив із вбивчої позиції

Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі Евертона та провів на полі усі 90 хвилин. На 46-й хвилині був забитий єдиний м'яч у зустрічі, який приніс господарям несподівану перемогу над Челсі з мінімальним рахунком 1:0, пише 24 канал.

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Однак у матчі могло бути значно більше голів. У другому таймі свій момент із вбивчої позиції змарнував український захисник. Партнера по команді після вкидання з ауту вивели Миколенка майже віч-на-віч з голкіпером "аристократів". Але Віталій вдарив по горобцях на трибуни.

. 22-річний лівий захисник провів свій 9-й матч у футболці Евертона в АПЛ. Наразі не відзначався результативними діями.

Українець змусив схопитись усіх уболівальників за голови, а Френка Лемпарда довів до відчаю. Миколенко мав прекрасну нагоду забити дебютний гол за Евертон та принести "ірискам" більш переконливу перемогу над Челсі.

Звитяга не дозволила Евертону вийти із зони вильоту, але "іриски" змогли наблизитись до виходу з дна таблиці АПЛ. До Лідса, який йде 17-м, відставання лише у два очки. Наразі в активі клубу українця є 32 пункти.

Відеоогляд матчу (шалений промах Миколенка з 1:11)