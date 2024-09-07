Микола Синюк став бронзовим призером Паралімпіади-2024

У ранковій програмі Паралімпійських ігор-2024 відбувся перший фінал із веслування за участю українців. Микола Синюк відібрався до фінального заїзду в каяк-одиночці на дистанції 200 метрів у класі KL2.

36-річний українець потрапив до вісімки параатлетів, які змагались за нагороди. У фінал Микола Синюк відібрався, фінішувавши із часом 44,20 секунди, повідомляє 24 Канал.

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Чергова медаль для України

Українець нав'язав боротьбу суперникам та фінішував у трійці призерів. Він здобув "бронзу".

Це друга паралімпійська медаль у кар'єрі Миколи Синюка. У Токіо-2020 він здобув дебютне для себе "срібло".



Микола Синюк став бронзовим призером / Скриншот із сайту Паралімпіади

До слова. Ця медаль стала вже 69-ю у скарбничці збірної України на Паралімпіаді-2024.

Зазначимо, що попереду на Україну очікує ще один фінал із веслування. Наталія Лагутенко змагатиметься на дистанції 200 метрів у класі VL3.