Дворазовий фіналіст єврокубків зацікавлений у трансфері Шапаренка

Микола Шапаренко у 2022 році отримав жахливу травму хрестоподібних зв'язок, але зміг відновитись та знову вийти на топовий рівень. Українець потрапив у сферу інтересів клубу з Серії А.

Півзахисником Динамо та збірної України, Миколою Шапаренком, зацікавився фіналіст минулої Ліги конференцій та чемпіоната Італії – Фіорентина. "Фіалкам" подобається стиль та рівень гри футболіста.

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Шапаренко у шорт-листі Фіорентини

Керівникам Фіорентини подобається ігровий стиль Миколи Шапаренка. Боси "фіалок" уважно стежать за футболістом та планують підписати футболіста в майбутньому.

Клуб з Флоренції орендував у Мілана Ясіна Адлі, але продовжує пошук підсилення у атакувальну ланку команди. Микола Шапаренко по всім параметрам підходить італійському колективу.

Контракт 25-річного півзахисника з Динамо дійсний до літа 2025 року. Трансферна вартість футболіста столичного клубу оцінюється у 9 мільйонів євро.

До слова. Фіорентина двічі поспіль виходила у фінал Ліги конференцій. У сезоні-2022/2024 "фіалки" поступились Вест Хему, а у минулій кампанії не змогли здолати Олімпіакос, у якому грає Роман Яремчук.

У новому сезоні-2024/2025 Микола Шапаренко зіграв 8 матчів за Динамо. У своєму активі футболіст вже має 5 результативних дій – 2 голи та 3 асисти.