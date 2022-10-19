"Так склалося, що Маріуполя вже немає": Шапаренко показав татуювання зі знищеним рідним містом
Джерело:Влада Седан
Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко футболом почав займатися в Маріуполі. На тілі футболіста є чимало татуювань, і одне з них присвячено якраз цьому місту.
Микола Шапаренко із Великої Новосілки, що в Донецькій області. Але в 11 років він переїхав до Маріуполя, де почав займатися футболом. І був у місті у 2014 році, коли там тривали бойові дії.
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Саме цьому і присвячене одне з татуювань футболіста – внизу на правій нозі.
Татуювання на нозі Шапаренка / скріншот
"Це Маріуполь. Я там був у 2014 ще тоді. Я все бачив, коли там все починалося. Міськвиконком там, оці захоплення. Все горіло. я з вікна все це бачив. Як там люди "коктейлі молотова" кидали. І снайпери сиділи з лазерами. Я це все бачив, танки їздили, будівля ціла горіла", – розповів Шапаренко.
Малюнок з палаючим Маріуполем, який став основою татуювання Шапаренка / скріншот
Це татуювання він зробив у 2021 році. А у 2022 році російська армія майже повністю знищила місто.
"І вже так склалося зараз, що Маріуполя вже немає", – сумно відзначив футболіст.