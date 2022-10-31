Микола Матвієнко може опинитись у чемпіонаті Англії, його колишній тренер наполягає на трансфері

Роберто Де Дзербі хоче бачити захисника збірної України Миколу Матвієнка у складі Брайтона вже цієї зими. Можлива сума трансферу 20 мільйонів євро.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орштейн, новоспечений коуч "чайок" Роберто Де Дзербі є ініціатором переходу українського центрального захисника Миколи Матвієнка до свого клубу.

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Де Дзербі, який працював з Матвієнком у Шахтарі, завжди високо оцінював перспективи свого підопічного. Після перемоги над Динамо у Суперкубку України 2021, тодішній наставник "гірників" висловився про футболіста: "Матвієнко й сам не усвідомлює на скільки він сильний".

Брайтон грає за схемою 3-4-3, а ймовірним конкурентом Матвієнка стане Адам Вебстер, який розташовується лівіше від усіх центральних захисників. Також через відсутність на матч проти Челсі (4:1) травмованого основного правого захисника Джоела Велтмана, Брайтон був вимушений перебудуватись на схему 4-2-3-1. Це свідчить про нестачу центральних захисників у складі "чайок", яким Де Дзербі довіряє, з чим Матвієнко і має допомогти.

Transfermarkt оцінює українського гравця в 11 мільйонів євро, а його контракт з Шахтарем закінчується влітку 2025 року.

Нагадаємо, що Матвієнком влітку також цікавився нідерландський Аякс.