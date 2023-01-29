Справжнє Fair Play: італійка, яка віддала "срібло" Джимі, отримали нагороду за чесну боротьбу

Мікела Каррара стала справжнім прикладом чесної боротьби у біатлоні. Італійка подала протест на свою ж перемогу через помилку в електронній системі, яка відстежує стрільбу біатлоністок.

25-річна італійська біатлоністка фінішувала першою в індивідуальній гонці, яка відкрила програму чемпіонату Європи-2023. Однак переможницею старту Мікела Каррара пробула недовго.

Як це було Подарунок від Італії: чому Джима фінішувала на чемпіонаті Європи третьою, але отримала "срібло"

Нагорода за чесну боротьбу

Італійська команда подала протест на свій же результат. Виявилось, що система електронного відстеження результатів помилково не врахувала два промахи італійки на другій стрільбі, яка у результаті була покарана двома хвилинами штрафу та опустилась на 11-те місце.

У результаті українка Юлія Джима, яка спочатку фінішувала третьою, підійнялась на другу сходинку п'єдесталу. А переможницею "індивідуалки" стала німкеня Ліза Марія Шпарк, яка до зміни результатів була другою. У трійку призерів застрибнула інша представниця Німеччини Селіна Гротіан.

Італійська команда та сама Каррара запевнили, що хочуть нагород за чесної боротьби. Тому й подала протест на свій же результат.

Організатори чемпіонату Європи-2023 у Ленцерхайде дали Мікелі Каррарі спеціальну нагороду за чесну боротьбу. Ось таке Fair Play по-італійськи, яке не обійшли стороною.

Нагадаємо, що Мікела Каррара так і не підійнялась на п'єдестал за підсумками усього ЧЄ-2023 з біатлону. У спринті італійка стала 19-ю, а у переслідуванні підійнялась на 9-те місце. У змішаній естафеті разом із Італією фінішувала лише 8-ю.