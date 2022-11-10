Українець Михайлюк зіграв найкращий матч за новий клуб в НБА: відео розкішних кидків

У ніч на 10 листопада в США відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації. Нью-Йорк Святослава Михайлюка зіграв на виїзді проти Брукліна.

Український форвард Нью-Йорка Святослав Михайлюк провів найкращий матч у складі своєї нової команди.

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25-річний баскетболіст з’явився на паркеті в кінцівці поєдинку проти Брукліну. За три хвилини, які мав у розпорядженні українець, він набрав 6 очок. Святослав виконав два триочкові кидки і вони виявилися результативними. Щоправда це не допомогло його команді, яка поступилася Брукліну (85:112).

Відео кидків Михайлюка

Це був третій матч Михайлюка у складі Нью-Йорка. В дебютному поєдинку проти Детройт Пістонс (130:106) Святослав зіграв дві хвилини і набрав три очки. У другому матчі проти Міннесота Тімбервулвз він отримав менше хвилини ігрового часу і результативними діями не відзначився.

Святослав Михайлюк приєднався до складу Нью-Йорка у вересні цього року. Це п’ятий сезон українця в НБА. Після 11 матчів у новому сезоні Нью-Йорк посідає дев'яте місце в Східній конференції.