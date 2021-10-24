Михайлюк отримав травму в матчі НБА – голову зашивали під час матчу

Українець Святослав Михайлюк зіграв у третьому поспіль матчі нового сезону НБА. В цьому матчі його український баскетболіст отримав ушкодження, але після допомоги лікарів зумів повернутися до гри.

Святослав Михайлюк в цьому матчі не потрапив у стартову п'ятірку. Але загалом провів на паркеті 18 хвилин 43 секунди. В одному із зіткнень отримав розсічення, йому наклали 4 шви. Попри це, на паркет він повернувся.

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В цьому матчі Михайлюк набрав 7 очок (2/5 триочкових, 1/2 штрафних), зробив 6 підбирань, віддав 3 передачі, зробив 1 перехоплення, припустився 1 втрати та 1 раз сфолив.

Варто відзначити, що 18:43 хвилин, які Михайлюк провів у сумі на майданчику – рекордні для нього в цьому сезоні.

Однак Михайлюк не допоміг своїй команді – Торонто поступився вдома Далласу 95:103.

Відеоогляд матчу Торонто – Даллас