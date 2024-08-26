"Ні електрики, ні води": олімпійський призер прокоментував російський масований обстріл України

У понеділок, 26 серпня, Росія здійснила черговий терористичний акт. Вона завдала масованого комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

Внаслідок нього постраждали 15 областей нашої країни. На жаль, є загиблі та поранені.

До теми 15 областей було під ударом, ціль – енергооб'єкти: все про масовану атаку України 26 серпня

Реакція Романчука на обстріл України

Тяжкий ранок для України прокоментував дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 у Токіо Михайло Романчук. У своїх соцмережах плавець наголосив, що через ракетні удари Росії українці залишились без електрики та води.

Ось такий ранок видався для всіх українців. Майже всі міста країни були масово атаковані. Ні електрики, ні води,

– написав Романчук.



Михайло Романчук прокоментував ракетну атаку на Україну / Скриншот зі сторіс спортсмена

Титулований український плавець також закликав усіх долучитися до збору на дрони для підрозділу КОРД, донатери якого матимуть змогу виграти два смартфони Flip 6 Olympic Edition з автографами родини Романчуків.