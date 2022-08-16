Успішно захистив звання: Михайло Романчук – чемпіон Європи з плавання

В італійському Римі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Михайло Романчук успішно захистив звання чемпіона.

Перша медаль із плавання

У Михайла Романчука була шалена мотивація у запливі на 1500 метрів вільним стилем. Адже перед цим українець сенсаційно опинився поза п'єдесталом на дистанції 800 метрів, посівши четверте місце, пише 24 канал.

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Тому Михайло хотів реабілітуватись у своїх та очах уболівальників. Що йому чудово вдалось. До фіналу на 1500 метрів Романчук кваліфікувався з найкращим часом, який лише підтвердив у вирішальному запливі.

Цікаво, що до змагань український плавець підходив у статусі чинного чемпіона Європи, яке успішно захистив. Романчук подолав дистанцію з часом 14:36.10 та став першим.

Михайлу аж на три секунди вдалось випередити найближчого конкурента з Італії Ґреґоріо Палтріньєрі. Трійку лідерів замкнув француз Дам'єн Джолі.

Призери запливу на 1500 метрів

Михайло Романчук (Україна) – 14:36.10 Ґреґоріо Палтріньєрі (Італія) – 14:39.79 Дам'єн Джолі (Франція) – 14:50.86

Такий переможний результат дозволи Романчуку побити власний національний рекорд.

Це перша медаль України на чемпіонаті Європи у Римі з плавання.

Попереду у Михайла ще кваліфікаційний заплив на 400 метрів вільним стилем, який відбудеться 17 серпня. Якщо українцю вдасться відібратись, то 18 серпня позмагається за нагороди у фіналі.