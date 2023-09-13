Головна "модель" лондонців: Мудрик взяв участь у представленні третьої форми Челсі – фото

Англійському колективу сподобалось, як українець позує для фото. Талановитий футболіст вкотре став лицем "аристократів".

Челсі представив третій комплект "вбрання" на сезон 2023/2024. Михайло Мудрик взяв участь у презентації "традиційної" форми.

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Красується у новому наряді

"Аристократи" продемонстрували світу додатковий комплект форми, який вони використовуватимуть у нинішній кампанії. Участь у презентації взяв коштовний український гравець Челсі Михайло Мудрик, котрий раніше уже допомагав презентувати "пенсіонерам" домашнє вбрання синього кольору, яке виконане у стилі ретро та нагадує про здобутки столичного клубу (виїзна форма лондонців зафарбована темним відтінком).

Додатковий комплект "пенсіонерів" / Челсі

Цього разу "аристократи" також вирішили відіслатися на минуле. Лондонці представили "одіж" зеленого кольору, а її виробником стала компанія Nike. Джерелом натхнення для додаткового комплекту став Eton Blue – відтінок зеленого, який використовувався з початку 19-го століття спортсменами Ітонського коледжу. Челсі, у свою чергу, грав у вбранні такого кольору з 1905-го року (коли колектив був заснований) до 1907-го року.

Відеопрезентація форми: