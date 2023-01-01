На крок ближчий до мрії: Мудрик узгодив контракт з Арсеналом

Михайло Мудрик зі своєї сторони робить все можливе, аби втілити в реальність свій трансфер до Арсеналу. Лондонському клубу залишилось тільки домовитись з Шахтарем.

Михайло Мудрик встиг погодити особисті умови з Арсеналом. Сторони домовились про 5-річний контракт для українського вінгера.

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Сага продовжується

Та це ще не дарує зелене світло Мудрику для переходу в стан "канонірів". Вирішальне слово за Шахтарем. Клуби продовжують дискусію щодо потенційного трансферу.

Шахтар відхилив першу пропозицію Арсеналу, яка передбачала 55 мільйонів фунтів за гравця плюс бонуси. Згодом "каноніри" зробили другу покращену пропозицію "гірникам" за Мудрика. Фінансові деталі запиту Арсеналу ще не розкриваються.

Михайло Мудрик в поточному сезоні провів 18 матчів за Шахтар, в який відзначився 10 разів та віддав 8 гольових передач. Трансфермаркт оцінює українського вінгера в 40 мільйонів євро. Донецький клуб ж хоче виручити за Мудрика 85 мільйонів.