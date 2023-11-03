Челсі оголосило про повернення Мудрика: попереду гра проти лідера АПЛ

Челсі продовжує підготовку до лондонського дербі проти Тоттенхема. Напередодні поєдинку прихильники "синіх" отримали позитивні новини із розташування свого улюбленого клубу.

Перед початком 11-го туру АПЛ-2023/2024 до загальної групи Челсі доєднався Михайло Мудрик. 22-річний лівий вінгер повністю відновився від травми, яка не дозволила йому зіграти у попередньому турі проти Брентфорда (0:2) та у Кубку англійської ліги проти Блекберна (2:0).

Цікаво Результативний жовтень Мудрика: український вінгер номінований на автора найкращого голу

Вчасне повернення українця

Футболіст збірної України готовий допомогти команді у грі проти Тоттенхема, яка відбудеться вже 6 листопада. Михайло став єдиним гравцем "синіх", який покинув лазарет команди. Інші футболісти продовжують своє відновлення.

Українець отримав розтягнення м'язів у найбільш непотрібний момент, коли Михайло почав набирати форму та роззабивався. Тренерському штабу Челсі слід лише сподіватись, що Мудрик повернувся у гру у тій же гарній формі.

Матч АПЛ Тоттенхем – Челсі розпочнеться 6 листопада о 22:00 (за Києвом).

Мудрик у поточному сезоні-2023/2024 вже провів 9 поєдинків, у яких забив 2 голи (обидва у рамках АПЛ). Це перші м'ячі Михайла у футболці Челсі. До цього у минулому сезоні він хіба що асистував (двічі).