Несподіваний скандал: британці розкритикували Мудрика за пісню американського репера

Не встиг Михайло Мудрик стати гравцем Челсі, як потрапив у неприємний скандал. Прискіпливі британці знайшли у футболіста відеокліп пісні з расистським підтекстом.

Українську зірку Челсі Михайла Мудрика розкритикували через використання образливого расового терміну у відеокліпі. Про скандальну ситуацію повідомив британський таблоїд The Sun.

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У чому звинувачують Мудрика

Влітку минулому році українець виклав на платформу TikTok 40-секундне відео з піснею американського репера Lil Baby. На ньому Михайло разом з приятелем переспівують хіт Freestyle 2017 року.

У тексті пісні використовується слово на літеру "Н", яке вважається образливим та расистським. З того часу ролик переглянули 214 тисяч разів.

За це, здавалося, безневинне відео Мудрик отримав хвилю критики користувачів соцмереж. Крім того, організація Kick It Out, що бореться із проявами расизму в англійському футболі, виступила із поясненням.

Слово на літеру "Н" є глибоко образливим. Його використання відомими особами у футболі тільки сприятиме відторгненню людей від цього спорту,

– роз'яснили в організації.

Варто віддати належне Михайлу, який вибачився за відео та видалив його із соцмережі.

Михайло глибоко шкодує за будь-яку образу, що її могло спричинити його відео у TikTok минулого липня. Хоча його наміром було просто процитувати слова пісні, Михайло шкодує про своє рішення та щиро погоджується, що це було неприйнятно,

– заявив представник футболіста.

Завдяки фантастичному трансферу Михайло Мудрик отримав статус мегазірки на Туманному Альбіоні. Тепер кожен його крок та вислів буде ретельно вивчатися. І лише одна необережна фраза може завдати значної шкоди репутації футболіста. Будемо сподіватися, що відтепер Михайло буде радувати вболівальників лише своєю грою та не потрапляти у скандали.

, свій найближчий матч Челсі зіграє в п'ятницю, 3 лютого. У поєдинку 22-го туру АПЛ "сині" зіграють проти Фулхема.

Раніше ми повідомляли, що український легіон в англійській Прем'єр-лізі може поповнитися ще одним футболістом. Динамівець Ілля Забарний у останній день трансферного вікна підпише контракт з аутсайдером АПЛ Борнмутом.