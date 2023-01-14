Трансфер Мудрика на "стрічці": клуби проведуть останній раунд переговорів
Джерело:Твітер Фабріціо Романо
Епопея з переходом Михайла Мудрика в лондонський Арсенал добігає до логічного завершення. Представникам клубів залишилося узгодити останні деталі угоди.
Український вінгер Михайло Мудрик може найближчим часом стати повноцінним гравцем лідера англійської Прем'єр-ліги. Погодження трансферу найталановитішого молодого гравця України на фінішній прямій.
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Мудрик за півкроку до переїзду в Лондон
За інформацією футбольного інсайдера Фабріціо Романо, представники Шахтаря та Арсенала найближчим часом проведуть нові прямі контакти.
Сторони обговорять структуру доповнень, після останньої пропозиції у розмірі 70 мільйонів євро плюс 25 мільйонів можливих бонусів.
Арсенал хоче закрити угоду якнайшвидше. Футболіст теж наполягає, адже особисті умови вже узгоджені.
На успішне завершення перемовин натякає і пресслужба "гірників". В англомовній версії сторінки Шахтаря в Twitter з'явилося повіомлення: "Підготували для вас цікаві новини сьогодні".
Тож чекаємо на офіційне підтвердження довгоочікуваного переходу Мудрика в Арсенал.
- Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Мудрик забив 10 голів та віддав 9 результативних передач у 18 матчах.
- Авторитетний портал Transfermarkt вважає його найдорожчим українцем на даний момент. Його ціна становить 40 мільйонів євро.