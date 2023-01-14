Трансфер Мудрика на "стрічці": клуби проведуть останній раунд переговорів

Епопея з переходом Михайла Мудрика в лондонський Арсенал добігає до логічного завершення. Представникам клубів залишилося узгодити останні деталі угоди.

Український вінгер Михайло Мудрик може найближчим часом стати повноцінним гравцем лідера англійської Прем'єр-ліги. Погодження трансферу найталановитішого молодого гравця України на фінішній прямій.

До теми "Футболісти самі вирішують, де їм грати": тренер Арсенала таємничо відповів на тему про Мудрика

Мудрик за півкроку до переїзду в Лондон

За інформацією футбольного інсайдера Фабріціо Романо, представники Шахтаря та Арсенала найближчим часом проведуть нові прямі контакти.

Сторони обговорять структуру доповнень, після останньої пропозиції у розмірі 70 мільйонів євро плюс 25 мільйонів можливих бонусів.

Арсенал хоче закрити угоду якнайшвидше. Футболіст теж наполягає, адже особисті умови вже узгоджені.

На успішне завершення перемовин натякає і пресслужба "гірників". В англомовній версії сторінки Шахтаря в Twitter з'явилося повіомлення: "Підготували для вас цікаві новини сьогодні".

Тож чекаємо на офіційне підтвердження довгоочікуваного переходу Мудрика в Арсенал.