Мудрик може продовжити кар'єру в Італії: Челсі планує грандіозний обмін на зірку Серії А

У літнє трансферне вікно ходило чимало чуток, що Михайло Мудрик може змінити клубну прописку. Цього не сталося, проте вже взимку існує ймовірність, що він все ж таки залишить Челсі.

"Сині" перебувають у пошуку забивного форварда. Вони серйозно зацікавилися послугами одного з найкращих бомбардирів Серії А останніх сезонів Лаутаро Мартінеса, який захищає кольори міланського Інтера.

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Цікавий варіант для Мудрика

За інформацією InterLive, уже в найближче трансферне вікно Челсі спробує підписати аргентинця. Лондонський клуб готує пропозицію за нападника, яка сягатиме близько 100 мільйонів євро.

"Сині" можуть запропонувати не тільки виключно грошову пропозицію, а й мають альтернативну, яка може бути цікавою "нерадзуррі". Челсі готовий до обміну на своїх гравців, а саме – Бенуа Бадьяшиля, Карні Чуквуемека та Михайла Мудрика.

Зазначимо, що український вінгер провів у нинішньому сезоні за "синіх" чотири матчі в усіх турнірах і відзначився одним асистом.

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Наступний матч Челсі зіграє 21 вересня проти Вест Гема. Стартовий свисток пролунає о 14:30.