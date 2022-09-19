В пару до Салаха: Ліверпуль увімкнувся в боротьбу за лідера Шахтаря

Михайло Мудрик викликав серйозний інтерес на трансферному ринку. Топові клуби Європи готові підписати вінгера вже взимку.

Протягом останнього трансферного вікна українські футболісти мали попит на трансферному ринку. Багато наших гравців змінили клуби, однак на вихід з УПЛ трансферів не було.

До теми Реал, Мілан та Арсенал хочуть підписати гравця збірної України, який розриває Лігу чемпіонів

Залишився в Шахтарі і Михайло Мудрик, яким активно цікавились Баєр, Брентфорд та Арсенал. А після успішного старту сезону з'явились нові претенденти на гравця.

Як повідомляють європейські ЗМІ, Ліверпуль та Севілья спробують підписати Михайла вже найближчої зими. Крім того, інтерес до Мудрика не втратили Арсенал та Мілан.

Мудрик – лідер Шахтаря Цього сезону Михайло став справжнім лідером Шахтаря у п'яти матчах за "гірників" він забив 3 голи та віддав два асисти. Саме українець лідирує за системою гол+пас в Лізі чемпіонів серед усіх гравців (2+2). Читайте також Перехід Мудрика в Евертон зірвався через 100-мільйонний трансфер МЮ Сам Шахтар також непогано почав сезон. В УПЛ донеччани взяли 10 очок у чотирьох іграх і займають друге місце. А в ЛЧ команда Ігора Йовічевича розгромила на виїзді Лейпциг (4:1) та зіграла внічию із Селтіком (1:1).