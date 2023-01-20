Складний старт: Мудрик отримає шанс дебютувати за Челсі у матчі проти Ліверпуля

Головний тренер Челсі Грем Поттер оцінив шанси Михайла Мудрика дебютувати за лондонський клуб якнайшвидше. Український вінгер може отримати нагоду уже в суботньому матчі проти Ліверпуля

Гремм Поттер оцінив якості новачка Челсі Михайла Мудрика. Також англійський коуч анонсував появу українського вінгера на полі у футболці "аристократів".

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Складний дебют Михайла

Поттер засипав Мудрика компліментами, але нагадав, що гравцю потрібне ще працювати.

Мудрик виглядає дуже добре. Молодий, цікавий, володіє фантастичною швидкістю. Ми маємо допомогти йому адаптуватися. Останнім часом він не так багато грав у футбол, хоча добре тренувався,

– розповів Поттер.

Також Поттер зазначив, що таки оцінить Михайла у матчі проти Ліверпуля, але з першим хвилин українець навряд-чи зіграє.

Михайло має шанс дебютувати у поєдинку проти Ліверпуля. Подивимося, як багато він зможе зіграти. 90 хвилин він ще не потягне, але на якомусь етапі матчу вийде на поле,

– розповів тренер Челсі.

Нагадаємо, що Челсі зустрінеться з Ліверпулем в рамках 21-го туру АПЛ. Матч запланований на 21 січня, суботу. Початок зустрічі відбудеться о 14:30.







