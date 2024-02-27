Ексгравець збірної Англії знищив Мудрика після чергового ганебного матчу за Челсі

Даррен Бент розчарований грою українця за Челсі. Він вважає, що за Мудрика віддали занадто багато грошей Шахтарю рік тому.

Сезон 2023-2024 видається невдалим для Челсі. Команда йде в середині турнірної таблиці АПЛ, а у фіналі Кубка ліги поступилась напіврезервному складу Ліверпуля.

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Мудрика продовжують критикувати

Разом із лондонцями відверто не вражає і Михайло Мудрик. У 2024 році вінгер втратив місце в основі, а до фіналу Кубка ліги три матчі поспіль просидів на лаві запасних.

У самому фіналі Михайло відіграв півгодини та розчарував фанатів. Із жорсткою критикою Мудрика виступив ексгравець Тоттенхема та збірної Англії Даррен Бент.

Людина, яка приймала рішення про трансфер Мудрика за таку суму, заслуговує на звільнення. Він вийшов у фіналі та не продемонстрував жодного впливу на хід матчу. Коли він вийшов на поле, я подумав, що це його момент, адже Ліверпуль втомився. Його найбільшою перевагою є швидкість, але він не показав абсолютно нічого,

– заявив Даррен.

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Кар'єра Мудрика в Челсі

Нагадаємо, що Михайло перебрався в Челсі з Шахтаря у січні 2023 року. Лондонці виплатили "гірниками" 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів донеччани можуть отримати у вигляді бонусів.

Тим не менше, українець досі не вразив своєї результативністю. Мудрик провів 43 матчі за Челсі, в яких забив чотири голи та віддав стільки ж результативних передач.