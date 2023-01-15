Внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру загинув тренер з боксу Кореновський

Одним зі загиблих в Дніпрі внаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку став тренер з боксу Михайло Кореновський.

Росія завдала масований ракетний удар по Дніпрі в суботу, 14 січня. Одна з ракет влучила в під'їзд багатоповерхівки, цілковито його зруйнувавши. Станом на 18:00 неділі, 15 січня, було відомо про 30 загиблих, яких дістали з-під уламків.

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Одним із загиблих виявився тренер з боксу Михайло Кореновський. Цю інформацію підтвердили в Федерації боксу України.

Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області. В нього залишилися дружина з двома дітьми. Сім'я залишилася без житла внаслідок терористичної ракетної атаки Росії.

Ракетний удар по Дніпру: що відомо

Росія 14 січня завдала масованого ракетного удару по всій території України. Ще перед тим окупанти завдали ракетного удару по Києву.

Одну з ракет ворог випустив з району Курської області близько 15:30 14 січня. Вона і влучила у багатоповерхівку, розташовану за адресою вулиця Набережна Перемоги, що у Дніпрі. Це була ракета Х-22. Це така сама ракета, якою росіяни влучили у торговий центр в Кременчуці.

Як зазначають у Повітряних силах, наша держава не має чим збивати такі ракети. Причому від початку повномасштабного вторгнення окупанти випустили понад 210 ракет такого типу. Жодні – підкреслюємо – збити не вдалося.

Рятувальники дістали тіла 30 загиблих. Ще понад 70 осіб отримали поранення. Під завалами можуть досі перебувати від 30 до 40 людей.