У нас на армію грошей немає, зате у нас одні з найбагатших людей у ​​Європі, – Кополовець

Вже колишній футболіст та футбольний функціонер Михайло Кополовець висловив своє незадоволення станом української армії. А також корупцією в країні.

Про Зеленського

Під час інтерв'ю в Кополовця спитали про ставлення до Президента України Володимира Зеленського.

"Я ж розумію, що не все залежить від нього. Я не до кінця впевнений, що він керує нашою країною, бо маємо багато впливових людей, олігархів. Тому я не певен, що Зеленський сам все робить і не все залежить від нього. Подивіться, скільки монополістів у нас. На жаль, наша держава втопилася у корупції і є схеми, які роками напрацьовувалися. Йому це все зруйнувати одного терміна мало, як на мене. Спочатку він мені дуже подобався, зараз... Ну, дороги він робить, може, ще щось змінить. Має ще два роки", – розповів Кополовець.

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Про армію

Особливе невдоволення в Кополовця викликає ситуація в українській армії.

"Наша країна постійно у боргах, ми беремо гроші. Я стежу за армією: нашій державі 30 років, а ми не маємо армії, як це може бути? Нам усі допомагають: то поляки, то чехи, то американці, а ми нічого не маємо. Чому ніхто не взяв на себе відповідальність за те, що армія у такому стані? У нас взагалі нічого немає! Ніхто цією армією не займався. У мене питання, хто довів нашу армію до такого стану?

Якби у нас була міцна армія, то ніхто б не говорив про якесь вторгнення. Ми настільки слабкі, що з нами можна говорити із боку сили. Ми суверенна держава і мені прикро, що за 30 років ситуація не змінилася на краще…

Усі кажуть, що треба годувати свою армію, щоби не годувати чужу. А чому ви її не годуєте? Тому що все розкрадалося, бюджетні кошти, тендери, махінації, комбінації тощо.

Я був у зоні АТО і солдати багато розповідали, як вони живуть, і це дуже прикро, що так все відбувається.

У нас на армію грошей немає, зате у нас одні з найбагатших людей у ​​Європі. Нонсенс", – заявив Кополовець.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Варто відзначити, що у червні 2017 року Артем Федецький, Андрій Тлумак тау Михайло Кополовець відвідали Краматорський прикордонний загін. Спочатку футболісти відкрили сучасний дитячий спортивний майданчик в одній зі шкіл в Покровському районі. Після вирушили до відділу прикордонної служби "Калинове", де відбулася дуже тепла зустріч з хлопцями, які там несуть службу. Потім спортсмени приїхали до КПВВ "Майорське", де познайомилися з порядком функціонування контрольного пункту та поспілкувалися зі складом зміни, також побували на "нульовому" блокпості.