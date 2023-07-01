Виводив "синьо-жовтих" на Євро: колишній тренер збірної України веде боротьбу з раком

Колишній наставник збірної України зіткнувся із серйозними проблемами зі здоров'я. Михайло Фоменко бореться з раком.

Ця моторошна новина з'явилась 30 червня. 74-річний Михайло Фоменко не став нічого детально розповідали, а просто зазначив, що бореться із онкологією. Наразі тренер проходить лікування.

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Боротьба за життя

Не можу говорити, онкологія, лікуюсь,

– сказав Фоменко.

Відзначимо, що із 2016 року Фоменко не займав жодної тренерської посади. Останньою його роботою була збірна України, яку він вивів на чемпіонат Європи-2016, де "синьо-жовті", на жаль, провалились. Команда Фоменка не вийшла з групи, посівши останнє 4-те місце групи "С".

На Євро-2016 наша національна команда зазнала трьох поразок (від Німеччини, Польщі та Північної Ірландії), не набравши жодного балу.

Після чого Фоменко більше не очолював жодну з команд. Тепер футбольний тренер веде боротьбу за своє життя проти страшної хвороби.

Що відомо про тренерську кар'єру Михайла Фоменка