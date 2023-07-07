Не дарма порівнють з Еденом Азаром: Мудрика зафільмували у "Макдональдсі" – кумедне відео

Михайло Мудрик вирішив поїсти смачненького на дозвіллі. Український футболіст відпочиває від насиченого сезону.

Михайла Мудрика помітили у Макдональдсі. Вінгер Челсі не зміг стриматися від того, аби трішки "згрішити", пише 24 Канал.

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Заслужено дозволив зайвого

Український футболіст провів складний сезон, відігравши першу половину кампанії у складі Шахтаря, відфеєривши в УПЛ та ЛЧ, а другу – у футболці Челсі, витративши багато часу на адаптацію та потрапивши під шквал критики (до того ж дійшов з молодіжною збірною України до півфіналу молодіжного Євро-2023). Михайло Мудрик вирішив трішки відпочити від футболу та розслабитися, покуштувавши смачненького.

Зіркового футболіста помітили у одному із приміщень всесвітньо відомої мережі ресторанів швидкого харчування "Макдональдс". Українець замовляв собі їжу в автоматі самообслуговування, проте що саме замовляв Мудрик – невідомо. Проте, навіть якщо це було щось дуже калорійне, то Михайлові його витівку можуть пробачити, оскільки він провів насичений сезон.

У соціальних мережах почали кепкувати, що український вінгер прагне того, аби досягнути фізичної форми як у Едена Азара. Цікаво, що коли Мудрик переходив у Челсі, то талановитого футболіста часто порівнювали саме із бельгійським гравцем.

Відео, на якому Мудрик у "Макдональдсі":