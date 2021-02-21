Чемпіон світу Берчальт сенсаційно програв важким нокаутом титул WBС: відео

Чемпіон світу в першій легкій вазі Мігель Берчельт (37-2, 33 КО) програв свій титул WBC Оскару Вальдесу (29-0, 23 КО).

Для Берчельта це була сьома захист титулу, який він завоював в 2017 році. Але в цьому бою якраз не склалося.

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Зазначимо, що спочатку до бою більшість експертів вважали фаворитом Берчельта, але починаючи з першого раунду Вальдес почав перегравати чемпіона за рахунок пересувань і техніки.

Вальдес двічі відправив чемпіона в нокдаун, а в 10-му раунді яскраво нокаутував володаря пояса і став новим чемпіоном світу.

Відео нокауту в бою Мігель Берчельт – Оскар Вальдес

У цій категорії раніше виступав і українець Василь Ломаченко та Вальдес дуже хоче бою з ним. У любителях Ломаченко переміг Вальдеса на чемпіонаті світу.