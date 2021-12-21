Міг бути у команді Шевченка: трансфер Супряги зірвався через фінансові смаки Динамо

Владислав Супряга міг перебратись в італійський чемпіонат ще влітку 2021 року. Динамо не змогло вдарити по руках із жодним із клубів.

Зупинився за крок від оренди у Серію А

21-річний форвард вже 6 місяців міг грати в італійському чемпіонаті. Відразу чотири клуби Серії А хотіли поповнити свій склад нападником Динамо ще влітку 2021 року.

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Однак все зірвалось через фінансові смаки киян, які хотіли виручити чималі гроші за трансфер футболіста. Якби перехід Супряги в Італію таки відбувся, то він міг зараз би пограти під керівництвом Андрія Шевченка у Дженоа. "Грифони" були одними з тих, хто хотів купити гравця "біло-синіх".

Також за інформацією відомого інсайдера з Італії Джанлука Ді Марціо, Супрягою цікавилась Сампдорія, Салернітана та Болонья. Остання першою зацікавилась футболістом, але кияни повісили на Владислава цінник у розмірі 10 – 11 мільйонів євро. Такі гроші відлякали італійців.

До уваги. За даними За даними T

ransfermarkt , вартість Супряги складає 4 мільйони євро. Його контракт із Динамо розрахований до кінця грудня 2025 року.

Після чого боси Динамо пом'якшали, але вже було запізно. Під кінець трансферного вікна вони майже домовилися про оренду, але не встигли через терміни.

Кар'єра Супряги у Динамо