Ми збираємося в ній грати, – збірна України про нову форму з гаслами

У неділю, 13 червня, збірна України проведе перший матч на Євро-2020. На цю гру команда вийде в новій формі.

Збірна України представила нову форму до Євро-2020. Представлення відбулося 6 червня, за тиждень до першого матчу збірної.

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Хоча затвердили дизайн форми збірної України в УЄФА ще заздалегідь. Але росіянам не сподобалося, що на формі нанесений контур України включно з окупованим Кримом, а також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!". Після скарг, УЄФА звернулася з вимогою до України прибрати гасло "Героям слава!" з форми. Щодо інших елементів, то до них претензій не було.

Однак Україна звернулася до УЄФА з проханням залишити обидва написи. Окрім того, гасла "Слава Україні" та "Героям слава!" стали офіційними для збірної України. А за правилами УЄФА, їх можна наносити на форму.

Під час пресконференції збірної України постало питання про нову форму. Прессекретар Олександр Гливінський заявив, що збірна України планує використовувати цю форму у матчах Євро-2020.

"Так, ми збираємося грати у цій формі. Наша форма затверджена", – заявив Олександр Гливінський.