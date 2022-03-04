Ми тут змагаємося, а українці воюють, – біатлоністка Екгофф про війну в Україні

Жіноча збірна Норвегії з біатлону перемогла у першій естафеті після Олімпіади-2022. Одна з лідерок команди Тіріль Екгофф прокоментувала війну в Україні.

Екгофф: Я думала про українців

Норвезькі біатлоністки висловили підтримку українському народу та закликали припинити війну в Україні. Дівчата вийшли на естафету у шапочках із написами: "Ні війні, будь ласка".

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Після переможної гонки Тіріль Екгрофф зізналась, що протягом естафети думала українців, які дають гідну російським окупантам, які цинічно ведуть війну на українській території.

Екгофф складно було виступати у фінському Контіолахті, коли у цей час українці захищають цілісність своєї країни, яку хочуть відібрати росіяни.

Пригадала у своїй розмові норвежка й лідера чоловічої збірної України Дмитра Підручного. Біатлоніст служить в частині Нацгвардії України у Тернополі.

Я думала про українців, і це було складно просто розуміти, що я тут змагаюся і насолоджуюся, тоді як вони... на війні. Це так сюрреалістично. Я повернулася з Олімпіади і лягла на ліжко, коли Дмитро Підручний пішов на війну. Ти просто не можеш зрозуміти,

– сказав Екгофф.

Додамо, що фінське Контіолахті приймає восьмий етап Кубка світу з біатлону. Свої виступи у сезоні через війну в Україні вже закінчили наші біатлоністи. IBU усунула від змагань представників Росії та Білорусі.

. Попереду на біатлоністів у Фінляндії чекають два спринти та дві гонки переслідування.

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