Ми приїхали за перемогою, – Зінченко позитивно налаштований перед матчем з боснійцями

Збірна України зіграє у вирішальному матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти Боснії і Герцеговини. Гравець "синьо-жовтих" Олександр Зінченко розповів з яким настроєм національна команда приїхала до Зениці.

Вирішальний матч

Півзахисник збірної України заявив, що національна команда налаштована на перемогу у Зениці.

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Ми в будь-якому випадку приїхали за перемогою, у нас нічого не змінюється. Але турнірна таблиця зобов’язує нас вичавити весь свій максимум і продемонструвати видовищну гру, щоб отримати потрібні три очки,

– наголосив Зінченко.

Проте путівка до Катару залежить не лише він "синьо-жовтих". Збірна України на шість балів відстає від лідера Франції, яка вже забезпечила собі перемогу в групі та вихід до фінальної частини чемпіонату світу-2022.

Також національна команда відстає на два пункти від Фінляндії. Тому саме ці команди в останньому турі визначать долю учасника плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022.

"Будемо сподіватися, що збірна Франції обіграє Фінляндію, а ми зможемо пройти в плей-офф", — додав Олександр.