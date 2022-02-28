Ми потребуємо вашої допомоги, – Володимир Кличко звернувся до громадян Європи

Володимир Кличко активно висловлю свою громадянську позицію. Ексбоксер звернувся до жителів Німеччини, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну.

Кличко: Нас розстрілюють, обстрілюють ракетами, нас убивають

Відомий колишній боксер записав відеозвернення німецькою мовою. Він звернувся до всіх мешканців Європи.

До речі Залиштеся вдома – не ходіть на роботу, – Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів

"Дорогі друзі в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейні та всіх інших країнах вільної Європи! Кияни пережили ще одну пекельну ніч. 4 мільйони мешканців мого міста не спали всю ніч. Сьогодні вони всіма способами намагаються зупинити російську агресію перед дверима наших домівок. Щоб Росія не йшла далі, щоб вона зупинилася!

Ми понад усе любимо наше місто та нашу країну. І будемо стояти за них до останнього подиху. Нас розстрілюють, обстрілюють ракетами, нас убивають. Наші діти, жінки, люди похилого віку проходять через пекло.

Ми потребуємо вашої допомоги. Терміново. Допомоги, щоб захистити наших громадян і вижити. Будь ласка, робіть пожертви на спеціальні рахунки створені в національних банках. Жертвуйте на виживання, жертвуйте для миру, миру у Європі.

Хай живе Україна Хай живе Європа!" – сказав у своєму зверненні Володимир Кличко.

Відеозвернення Володимира Кличка

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